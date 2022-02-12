البرهان: الجيش السودانى سيعود لثكناته حال إجراء انتخابات أو وجود توافق وطنى

وكالات

قال رئيس مجلس السيادة السودانى عبد الفتاح البرهان إنه إذا جرت انتخابات أو توافق وطنى فإن الجيش سيترك الساحة السياسية، مؤكدا أن الدستور الانتقالي في السودان تضمن ثغرات لأنه استبعد بعض القوى السياسية، بحسب "سكاى نيوز".

وأكد البرهان أن الحوار المستقبلي لابد أن يشمل كل القوى السياسية السودانية باستثناء حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير، مشيرا إلى أن الجيش سيعود للثكنات بعد توافق القوى السياسية على إدارة المرحلة الانتقالية فى السودان.

وأشار البرهان إلى أنه ليس من حق أحد بحث إصلاح الجيش السودانى إذا لم تكن لديه حكومة منتخبة.