"البحيرة" تواصل رصف شارع عبد الواحد فهمى في حوش عيسى.. صور

البحيرة – ناصر جودة – أحمد مرعى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه جارى العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2021/2022، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة المهندس محمد مرعى بمتابعة أعمال رصف شارع عبد الواحد فهمى، بطول 6500م٢ وبتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنية، وقد أكد اللواء المحافظ أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة.

فيما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة بالقرى والمراكز المختلفة، مشددا على الاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وفى هذا السياق نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات، على مدار يومين بقرية كفر السابى مركز شبراخيت، وأسفرت تلك القافلة عن الكشف على 1884 مواطناً من أهالى القرية.

وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وتم خلالها الكشف على "الباطنة 443 حالة، جراحة 204 حالات، الأطفال 429 حالة، 146 مسالك - عظام 207- نساء وتوليد 104، الأسنان 60 حالة - تنظيم أسرة 43 حالة - جلدية 248 حالة"، كما تضمنت القافلة الطبية، إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان، مع تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية.



البحيرة تواصل أعمال رصف شارع عبد الواحد فهمى بحوش عيسى (1)



البحيرة تواصل أعمال رصف شارع عبد الواحد فهمى بحوش عيسى (2)



البحيرة تواصل أعمال رصف شارع عبد الواحد فهمى بحوش عيسى (3)



البحيرة تواصل أعمال رصف شارع عبد الواحد فهمى بحوش عيسى (4)



البحيرة تواصل أعمال رصف شارع عبد الواحد فهمى بحوش عيسى (5)



البحيرة تواصل أعمال رصف شارع عبد الواحد فهمى بحوش عيسى (6)