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البحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر لأوكرانيا

السبت، 12 فبراير 2022 07:23 م
البحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر لأوكرانيا علم البحرين
كتب محمد جمال

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دعت وزارة خارجية مملكة البحرين مواطنيها إلى عدم السفر لأوكرانيا في الوقت الراهن، وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الخارجية دعت - أيضا - مواطنيها المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرتها حفاظًا على سلامتهم، نظرًا للتطورات الأخيرة التي تمر بها أوكرانيا وعدم الاستقرار الأمنى. 

يذكرأن، دعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم، مواطنيها الراغبين في السفر لأوكرانيا، إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن، كما دعت الوزارة في بيان لها المواطنين المتواجدين هناك، إلى المغادرة حفاظا على سلامتهم، والتواصل مع سفارة دولة الكويت في كييف.وفق "القبس".

يأتي هذا في وقت حثت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وهولندا واليابان وكوريا الجنوبية، وعدد من الدول الأخرى مواطنيها على مغادرة أوكرانيا.
 
ويأتى ذلك أيضاً بعد أن أكدت تقارير أمريكية بأن الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد يقع في أي لحظة، وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن عقد مؤتمراً أمنياً مع الحلفاء في أوروبا لبحث الأزمة الأوكرانية.
 
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تستعد لإخلاء سفارتها في كييف، وذلك قبيل غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

البحرين

أوكرانيا

روسيا

غزو أوكرانيا

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