اليوم السابع
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الأوقاف تعلن توزيع 6 أطنان من لحوم صكوك الإطعام غدا

السبت، 12 فبراير 2022 12:38 م
الأوقاف تعلن توزيع 6 أطنان من لحوم صكوك الإطعام غدا لحوم ــ أرشيفية
كتب ـ على عبد الرحمن

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أكدت وزارة الأوقاف، أنه في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك الإطعام يتم غدًا الأحد 13 /2 /2022م توزيع ( 6 ) أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتي (سوهاج- قنا)، بواقع (3) أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع الثاني من بدء مرحلة التوزيع.
 
قالت وزارة الأوقاف: يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (40) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – الدقهلية  – الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية-أسيوط- سوهاج- قنا).
 
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم، كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.
 

وزارة الأوقاف

صكوك الاطعام

اخبار مصر

توزيع 6 أطنان لحوم

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