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"الأعلى للآثار": سراديب ستفتتح لأول مرة بحفل معبد دندرة بعد انتهاء الترميمات

السبت، 12 فبراير 2022 02:03 ص
"الأعلى للآثار": سراديب ستفتتح لأول مرة بحفل معبد دندرة بعد انتهاء الترميمات الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
قنا صابر سعيد

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قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك بعض السراديب ستفتتح لأول مرة فى حفل معبد دندرة بعد انتهاء أعمال الترميمات، وهناك مفاجأة ستعرض فى مهرجان دندرة يوم 3 و4 و5 مارس 2022 واحتفالية لأهالى محافظة قنا.

وأوضح وزيرى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم افتتاح غرف جانبية وظهور ألوان ونقوش فيها لأول مرة بعدما كانت شبه مهملة لفترات طويلة تعدت الألف سنة تقريبًا وهيتم عن طريق قطاع المشروع إعداد وتأهيل المعبد لذوى الهمم وعمل ممرات ليستطيع ذوى الهمم التجول فى المعبد.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن معبد دندرة هو شبه الوحيد الذى تصل إلى الروف وسطح المعبد  لترى منظر بانورامى جميل للمنطقة المحيطة بالمعبد، وتعتلى سلالم تصل إلى السطح وسلالم فى اتجاه آخر للنزول.

 

 

 


معبد دندرة

مصطفى وزري

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اعمال ترميمات

اخبار قنا

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