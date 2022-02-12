اليوم السابع
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استمرار عروض تخفيضات الأوكازيون الشتوى 2022 لليوم السادس

السبت، 12 فبراير 2022 09:00 ص
استمرار عروض تخفيضات الأوكازيون الشتوى 2022 لليوم السادس الأوكازيون الشتوى
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى العمل بالأوكازيون الشتوى 2022، لليوم السادس، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
 
ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2022 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوى.
 
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير كل الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الشتوى 2022 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.
 

التموين

تخفيضات الأوكازيون الشتوى 2022

الاوكازيون الشتوى

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