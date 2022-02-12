إصابة 5 طلاب من كازاخستان في حادث انقلاب سيارة بالسويس.. صور

السويس - السيد فلاح

أصيب 5 أشخاص يحملون جنسية دولة كازاخستان، طلاب في جامعة الأزهر، في حادث انقلاب سيارة ملاكى، بصينية نفق الشهيد أحمد حمدى، بطريق "الإسماعيلية – السويس"، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف السويس، برئاسة الدكتور محمد طنطاوى، بـ 5 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقى العلاج.

تلقى اللواء محمد الألفي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن السويس، اخطارًا من الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق إسعاف السويس، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى رقم "ه و أ 9257"، في صينية نفق الشهيد أحمد حمدى، بطريق "الإسماعيلية – السويس"، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص يحملوا جنسية دولة كازاخستان، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف السويس، برئاسة الدكتور محمد طنطاوى، بـ 5 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقى العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، واشتباه كسر بالعمود الفقرى.

وقال مصدر طبى إن المصابين هم، أولجاس طور سين بي، 14 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وراحت طور سين بي 15 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وأحمد علي حمن، 15 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وقالي ساغات، 21 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وباغدات كارديف، 25 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

جانب من حادث السويس

إصابة 6 أجانب فى حادث انقلاب سيارة

جانب من الحادث

حادث السويس