اليوم السابع
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السبت، 12 فبراير 2022 06:04 م
أكرم القصاص
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إصابة 5 شباب فى حادثى سير منفصلين بالشرقية

السبت، 12 فبراير 2022 05:25 م
إصابة 5 شباب فى حادثى سير منفصلين بالشرقية تصادم-صورة ارشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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أصيب 5 شباب بمحافظة الشرقية، بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، فى حادثى سير، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس والزوامل لتلقى الإسعافات الأولية.

وقع الحادث الأول بين سيارتين ملاكي ونقل نتيجة السرعة والتخطي الخاطئ بطريق بلبيس السلام، وأسفر الحادث عن إصابة "السيد م م" 23 عاما مقيم بساتين الإسماعيلية، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، و"على ع " 18 عاما مقيم قرية السلام مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهما إلى مستشفى  بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

فيما وقع الحادث الثاني بطريق أنشاص الزوامل، بانقلاب دراجة بخارية أسفر عن إصابة 3 شباب بسحجات وكدمات وتم نقلهم إلى مستشفى الزوامل، لتلقى الاسعافات الأولية.

 

 


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