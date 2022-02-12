إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائرى فى المرج

كتب ــ عبد الرحمن سيد

أصيب 5 أشخاص، إثر حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائرى بمنطقة المرج، وانتقلت سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرف عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمنطقة المرج، دائرة القسم، وعلي الفور تم الانتقال لموقع الحادث واخطار المرور لرفع الحطام، وإبلاغ الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى العام.

وتبين إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين، ونقلتهم سيارة إسعاف الى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.