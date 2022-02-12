إصابة 4 أشخاص باختناق إثر تسرب غاز بمنزلهم فى بنى سويف

أصيبت 4 أشخاص،اليوم السبت، باختناق إثر تسرب غاز بمنزلهم بارض المحلج بمدينة بنى سويف .
وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بإصابة 4 أشخاص بينهم سيدات باختناق إثر تسرب غاز داخل منزلهم بأرض المحلج بمدينة بنى سويف واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى : "ياسمين.م.ع" 28 سنة، و"سعدية.ع.ع" 86 سنة، و"يوسف.ا.م" 30 سنة، "كريمة.م.ع" 51 سنة، وبالكشف الطبي الظاهري عليهم تبين أن حالاتهم مستقرة، وتم وضعهم على الأكسجين بالاستقبال.
ووجّه مدير عام المستشفى، بتقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وإجراء كافة الاسعافات الأولية.
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