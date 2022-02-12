إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 3 شباب في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بين قريتي غياضة وسنور شرق النيل ببني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بين قريتي غياضة وسنور شرق النيل ببني سويف.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي، عادل شعبان عبد الرؤوف، 41 عامًا، أمين شرطة، مصابًا بكدمات وسحجات، ووليد محمد حسن، 25 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات، وهشام سيد عبد العظيم 31 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات، مقيمون قرية غياضة ببني سويف.