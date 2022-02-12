إصابة 14 من عمال اليومية فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

أصيب 14 من عمال اليومية بمحافظة الشرقية، بكدمات وسحجات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، مساء اليوم، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة لعدد من عمال اليومية، بطريق الصالحية الجديدة ناحية كوبرى الكسارة وتم نقلهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق الصالحية الجديدة ناحية كوبرى الكسارة وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، وأسفر الحادث عن إصابة 14 من عمال اليومية بسحجات وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى الصالحية المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وجرى تحرير محضر بالواقعة.