إستونيا تحذر من السفر إلى أوكرانيا وتحث مواطنيها على المغادرة

تالين /أ ش أ/

حثت وزارة الخارجية الإستونية، مواطنى البلاد فى أوكرانيا على العودة إلى ديارهم، وتجنب السفر "غير الضروري" مع استمرار تصاعد التوترات مع روسيا.

ونقلت صحيفة "بوستايمز" الإستونية - عن بيان أصدرته الوزارة - أنه فى ضوء الوضع المقلق على حدود أوكرانيا ، تعمل وزارة خارجية إستونيا على تحديث نصائح السفر الخاصة بها.

وذكرت الوزارة أنه "نظرًا لزيادة خطر قيام روسيا بعمل عسكري، نوصى بتجنب السفر غير الضرورى إلى أوكرانيا، ويُنصح المواطنون الإستونيون الموجودون حاليًا فى أوكرانيا بإعادة النظر فى الحاجة إلى البقاء فى البلاد والعودة إلى إستونيا إن أمكن".

ويحث عدد من دول الاتحاد الأوروبي، من بينهم لاتفيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، المواطنين على مغادرة أوكرانيا.

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندى وعتاد عسكرى على حدود أوكرانيا فى الأسابيع الأخيرة ويعتقد بعض الخبراء أن غزوًا آخر للبلاد سيكون متوقعًا فى الأسابيع المقبلة.

من جانبه، كتب سفير إستونيا فى أوكرانيا، كايمو كوسك، على وسائل التواصل الاجتماعى أن السفارة الإستونية فى كييف تواصل العمل "بكامل طاقتها".