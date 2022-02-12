إزالة 35 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة والري وأراضى حماية النيل بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

تابع اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات للبناء المخالف وبدون تراخيص، وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واراضى حماية النيل ، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة. وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص من إزالة 35 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة والري و اراضى حماية النيل.

وقد تم التحفظ على معدات وأدوات البناء وتحرير محاضر بالواقعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، باشراف طه داوود نائب رئيس المركز والمدينة والجهات المعنية بمركز ابوقرقاص.