إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة حيازة مخدرات فى التبين

أمرت نيابة التبين، بإحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنايات، لمحاكمتهم بتهمة حيازة مواد مخدرة.
وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات قبل بيعها لعملائهم بمنطقة التبين، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة ، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التبين، تمكنت من ضبط (3 أشخاص - مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمركبة لتسهيل تنقلاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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