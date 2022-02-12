أهالي بورسعيد يودعون "العم كامل عيد" شاعر العامية إلى مثواه الأخير.. صور

بورسعيد - محمد عزام

ودع المئات من أهالي محافظة بورسعيد، ظهر اليوم السبت، جثمان شاعر العامية البورسعيدي كامل عيد، والذي وافته المنية مساء أمس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 90 عاما.

وسادت حالة من الحزن بين مثقفي وأهالي بورسعيد الذين شيعوا جثمان الفقيد الي مثواه الأخير بعد صلاة الجنازة التي عقبت صلاة الظهر من مسجد الكبير المتعال الكائن في حي الزهور ، وتم الدفن بمقابر الأسرة .

ويعد شاعر العامية كامل عيد ، أحد رموز الفن والمقاومة والنضال في بورسعيد وكاتب مجموعة من أهم أغاني المقاومة اللي غنتها السمسمية .

وأطلق علي الشاعر البورسعيدى كامل عيد عميد شعراء بورسعيد، حيث قام بتأريخ كفاح بورسعيد خاصة ومصر عامة بالأغنية من خلال فرقة شباب النصر للسمسمية.

يذكر أنه غنت مصر كلها وراءه مع الفرقة القومية للفنون الشعبية عندما رقصت على أغنيته الشهيرة "طازة وعال ياأم الخلول، والحلو عدى يابا ، وحبيتك بنت ياشلبية وغيرها من مئات الأغنيات، و هو مؤسس فرقة "شباب النصر" التى كون أعضاءها من زملائه بهيئة قناة السويس فى مطلع الستينات، بمساعدة زميله النائب السابق الرفاعى حمادة ، والتى كانت تقدم برامجها للجنود بمعسكراتهم بحى المناخ ونادى العمال، لتكون خط دفاع منيع وأحد الكلمات المقاتلة والملهبة الحماس وقت الحرب .

وجمع الشاعر الكبير العم كامل عيد تراث اغاني السمسمية التى أرخت للعدوان الثلاثى فى كتابه الأول "بورسعيد علم ونغم"، وكان أهمها القصيدة الطويلة لشاعر العامية الكبير حلمى الساعى الذى كتب عشرة أيام مجيدة، وكتب العديد من دواوين شعر العامية المصرية، ونال العديد من الأوسمة وشهادات التقدير، والميداليات وتم تكريمه فى الكثير من المحافل الأدبية، وآخرها تكريم خاص من الهيئة العامة لقصور الثقافة فى افتتاح مهرجان مسرح الهواة .



جثمان العم كامل عيد



صلاة جنازة عم كامل



عزاء العم كامل عيد