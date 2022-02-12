أمريكا والاتحاد الأوروبى ينسقان الرد على الغزو الروسى المحتمل لأوكرانيا

واشنطن /أ ش أ/

قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى إميلى هورن "إن مستشار الأمن القومى للبيت الأبيض جيك سوليفان ومسؤول مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية بيورن سيبرت نسقا تفاصيل الرد على الغزو الروسى المحتمل لأوكرانيا خلال مكالمة عبر الفيديو".

وأشارت هورن - فى بيان نشر اليوم السبت على الموقع الإلكترونى للبيت الأبيض - إلى أنه خلال المكالمة التى جرت يوم 10 فبراير الجاري، ناقش سوليفان وسيبرت "مخاوفهما بشأن استمرار حشد روسيا للقوات العسكرية حول أوكرانيا، وكذلك الاستعدادات لفرض عواقب وخيمة وتكاليف اقتصادية باهظة على روسيا إذا اختارت التصعيد العسكري".

وأضافت أنهما "نسقا تفاصيل رد محتمل عبر الأطلسي، يشمل عقوبات مالية وقيود على التصدير تفرض بالتنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وشركاء وحلفاء آخرين".

وأشارت المتحدثة إلى أن الجانبين اتفقا أيضا على مواصلة الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بشأن مجموعة واسعة من القضايا، منها أمن الطاقة، وكوفيد-19، والأمن الصحي، وتطوير البنية التحتية الدولية.

وكان سوليفان قد صرح خلال مؤتمر صحفى، بأن الغزو الروسى المحتمل لأوكرانيا "قد يبدأ فى أى وقت"، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن واشنطن تعتقد أن موسكو لم تتخذ القرار بعد.