أقدم بائع فسيخ بالإسكندرية.. محمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوى من زبائنه.. لايف

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا مع أقدم بائع فسيح بالإسكندرية فى شارع العطارين من أقدم الأحياء بالمحافظة، فهو يعمل منذ عام 1963 وهو أول من فتح المحل لبيع الفسيخ.





ويقول على على الزعيطى ، أنه من الجيل الثالث فى الفسيخ بعد والده وجده فى بيع الفسيخ وتصنيعها فهو يستخدم اجود الخامات وتعلم المهنة من والده واستمر فيها رغم حصوله وأشقائه على شهادات عليا إلا أنه استكمل مسيرة والده.



واضاف أن من زبائنه كبار المشاهير منهم الفنان الراحل محمود عبد العزيز والراحل فاروق الفيشاوى كانوا يعتادوا على شراء الفسيخ منهم ، وأشار إلى أن الفنان احمد عدوية مازال يتواصل معه كل فترة لكى يرسل إليه الفسيخ .



وأشار إلى أن سعر الفسيخ حاليا لديه بـ 140 جنيها رغم أنه هناك العديد من المحلات رفعت الاسعار تجاوز ال200 جنيه للكيلو ولكنه مازال يحتفظ بسعره ويحتفظ أيضا بالجودة لأنها سيرة والدة وجده لا يمكن أن يخفض الجودة لمى تستمر مميزة .



وقال إنه مميز أيضا فى الرنجا والتى يبدأ سعرها من 40 جنيها حتى 100 جنيه والسردين المملح البلدى ، مؤكدا أنه يقوم بصناعة كل الأسماك المملحة لديهم بالمحل مستخدمين أجود الخامات.



اسماك-مملحة



الفسيخ



بائع-فسيخ-بالإسكندرية



بائع-فسيخ



خلال-حديثه-لليوم-السابع



فسيخ-الإسكندرية