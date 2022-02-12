اليوم السابع
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أطعمة ممنوعة للأطفال المصابين بفرط الحركة.. أبرزها الحلويات

السبت، 12 فبراير 2022 07:00 ص
أطعمة ممنوعة للأطفال المصابين بفرط الحركة.. أبرزها الحلويات فرط النشاط عند الاطفال
فاطمة ياسر

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يصاب بعض الأطفال بفرط الحركة ويرجع السبب للإصابة به هو حدوث اضطرابات في النمو العصبي، ويعرض الطفل لزيادة في الحركة وتشتت الانتباه.

ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline" فهناك بعض الأطعمة الممنوعة علي الأطفال الذين يعانون من فرط الحركة، لأنها تزيد من أعراضه، ويجب تجنبها للحفاظ على صحة الطفل، ومنها:

-الحلويات

تحتوي الحلويات علي نسبة عالية من السكريات، التي تتسبب في الإصابة وتعرض الطفل المصاب بفرط الحركة لطاقة مضافة والنشاط المبالغ فيه، وأيضا تزيد من تعرضه لتشتت الإنتباه، وأثبتت الدراسات الطبية أن الحلويات تتسبب في تفاقم الأعراض المرتبطة بفرط الحركة عند الأطفال ولذا ينصح بتجنبها.

-المشروبات الغازية

تعد من المشروبات الغنية بنسبة عالية من السكر، ولذا تناولها بشكل دائم يعد من الأمور المسببة لتفاقم أعراض فرط النشاط لدي الأطفال.

-المشروبات الغنية بالكافيين

تعد من المشروبات التي  تزيد من الطاقة للأفراد، وأيضًا ارتفاع نسبة الانتباه والتركيز عند تناولها، ولذا فهي تتسبب في زيادة ظهور الأعراض لدى الأطفال المصابين بفرط النشاط.

 


فرط النشاط

اطعمة ممنوعة علي اطفال فرط النشاط

اطعمة ممنوعة لمن يعاني من فرط النشاط

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