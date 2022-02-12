اليوم السابع
Ads
السبت، 12 فبراير 2022 02:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط تسجل 94.44 دولار لبرنت و93.10 دولار للخام الأمريكى

السبت، 12 فبراير 2022 01:27 م
أسعار النفط تسجل 94.44 دولار لبرنت و93.10 دولار للخام الأمريكى نفط ــ صورة أرشيفية
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت أسعار النفط،94.44 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت وذلك عند الإغلاق أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 93.10 دولار للبرميل. وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية ارتفعت بمقدار 3% عند أعلى مستويات لها منذ 7سنوات، كما حققت أسعار النفط المكاسب الأسبوعية للأسبوع الثامن على التوالى.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة %0.1 لتصل إلى حوالى 6.3 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت صادراتها من النفط الخام بنسبة %0.2 لتبلغ حوالى 3 ملايين برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية يناير 2022. وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك " انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة 3.3 % لتصل إلى حوالى 2 مليون برميل يوميا، كما انخفضت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 5.6 % لتبلغ حوالى 5 ملايين برميل يوميا.

وكانت بيانات رسمية قد أظهرت، تراجعا حادا وغير متوقع لمخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.8 مليون برميل، بحسب "روسيا اليوم".


اسعار النفط النفط اليوم خام برنت غرب تكساس الوسيط

اسعار النفط

النفط اليوم

خام برنت

غرب تكساس الوسيط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأسهم الأمريكية تتراجع وأسعار النفط ترتفع على وقع التصعيد في أوكرانيا

الجمعة، 11 فبراير 2022 10:44 م

الولايات المتحدة تعلن تراجع حاد لمخزونات النفط الخام بمقدار 4.8 ملايين برميل

الأربعاء، 09 فبراير 2022 06:00 م

روسيا تتهم القوات الأمريكية بنهب الموارد الطبيعية في سوريا وسرقة نفطها

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:52 م

الاتحاد العربى لعمال النفط يُعزى نظيره المغربى فى وفاة الطفل ريان

الإثنين، 07 فبراير 2022 11:45 ص

مكاسب أسبوعية للنفط للأسبوع السابع على التوالى.. 3.6% لبرنت و6.3% للخام الأمريكى

الأحد، 06 فبراير 2022 02:00 م

الكوارث الطبيعية تضرب منطقة الأمازون.. زلزال فى بيرو يلحق الضرر بـ 60 شخصا و18 منزلا.. والغابات البرازيلية فقدت 360 كيلو مترا فى يناير فقط.. وتسريب 6300 برميل من النفط فى الإكوادور يثير المخاوف..صور

الأحد، 06 فبراير 2022 03:00 ص

ثلاث محطات نفطية فى أوروبا تتعرض لهجوم إلكترونى.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 04 فبراير 2022 04:30 م

الصحف العالمية: قتل القريشى أكبر عملية مكافحة إرهاب فى عهد بايدن.. بوتين وشى يقدمان أنفسهما كقوة مضادة للولايات المتحدة وحلفائها.. الاستقالات تضرب فريق جونسون.. وتسرب نفطى بمنطقة الأمازون بعد انسكاب 6300 برميل

الجمعة، 04 فبراير 2022 02:15 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة