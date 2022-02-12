أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. عيار 21 يسجل 812 جنيها دون مصنعية

كتب - إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم بعد أن قفزت 12 جنيها في ختام تداولات الأسبوع، وذلك نتيجة تحرك أسعار الذهب العالمية إلي مستويات 1858 دولارا بسبب بيانات اقتصادية سلبية، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في السوق.

أسعار الذهب اليوم



عيار 18 سجل 696 جنيها

عيار 21 سجل 812 جنيها

عيار 24 سجل 928 جنيها

الجنيه الذهب 6496 جنيها.

أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى لها في شهرين تقريبًا، حيث أدت المخاوف من ارتفاع التضخم وتزايد التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى رفع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، بحسب هاني جيد رئيس شعبة الذهب

أما عن مستقبل الذهب، إن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية، حدت من المكاسب الخاصة بالذهب خلال الفترة الحالية، حيث يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة على مرحلتين الأولي خلال العام الجاري وتشمل رفع الفائدة مرتين، والثانية على مدار 2023 و2024 برفع الفائدة 6 مرات ليصبح إجمالي رفع الفائدة 8 مرات بحلول عام 2024.