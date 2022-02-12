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أسعار الدينار الكويتى فى مصر اليوم .. 49.75 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع

السبت، 12 فبراير 2022 02:42 م
أسعار الدينار الكويتى فى مصر اليوم .. 49.75 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 49.75 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا  49.77 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 49.20 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.77 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


 

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 

51.77 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

 

49.75 جنيه للشراء.

52.06 جنيه للبيع.

 


 

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 

49.75 جنيه للشراء.

52.06 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 

49.47 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.

 

 


 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

49.20 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

 

 


 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
 

48.09 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

 

 

 

 

 

 

 


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