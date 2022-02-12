اليوم السابع
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السبت، 12 فبراير 2022 04:47 م
أكرم القصاص
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أستراليا تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا بسبب التوترات مع روسيا

السبت، 12 فبراير 2022 04:00 م
أستراليا تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا بسبب التوترات مع روسيا سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالى
كانبرا /أ ش أ/

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دعا رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، رعايا بلاده إلى مغادرة أوكرانيا؛ بسبب تصاعد حدة التوترات على الحدود الأوكرانية مع روسيا.

 

وقال رئيس الوزراء الأسترالى - فى تصريحات صحفية اليوم السبت - "نحترم قرارات الأُستراليين الذين يقيمون فى أوكرانيا، ولكن نصيحتنا لهم واضحة جداً، وهى أن الوضع خطير، ويتعين عليهم مغادرة أوكرانيا حرصا على سلامتهم".

ووصف موريسون الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية بـ "الخطير".. مضيفا "نأمل أن يتم تحقيق السلام هناك، ولكن فى حالة نشوب صراع، فإننا نرغب فى ضمان توافر فرصة للأُستراليين للانتقال من أوكرانيا إلى مكان آمن".

 


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