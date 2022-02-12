أسامة ربيع ونائب وزير الزراعة يتفقدان أعمال التطوير بشركة قناة السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، يرافقه وفد رفيع المستوى، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير بشركة قناة السويس للاستزراع المائي.

في بداية اللقاء، أكد الفريق ربيع حرص الهيئة على تفعيل التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها، للاستفادة من الخبرات العلمية المتخصصة في مجال الاستزراع السمكي، خلال تنفيذ خطة التطوير بمشروع الاستزراع السمكي.

ثم أطلع رئيس الهيئة، الوفد على مخطط تطوير أحواض الاستزراع السمكي بحوض الترسيب رقم ( 21)، والذي يشتمل على تطوير ورفع كفاءة 368 حوضا سمكيا، مقسمة على 46 شريحة، تضم كل شريحة منها 8 أحواض للاستزراع، علاوة على تطهير 224 حوضا تمهيدًا لاستزراعها.

وأوضح الفريق ربيع أن أعمال التطوير بالأحواض المستهدفة تتضمن تدبيش رؤوس الأحواض بالكامل شاملة المصارف، وعمل نظام هيدروليكي وفق أحدث النظم التكنولوجية، بالإضافة إلى تعديل المناسيب الخاصة بالأحواض والمصارف لضمان سهولة الصرف وتجديد المياه للأسماك، هلاوة على توصيل الكهرباء لكافة المواقع داخل الحوض.

وأضاف رئيس الهيئة أن أعمال التطوير لاتقتصر على أحواض الاستزراع السمكي حيث تمتد الأعمال الهندسية والمدنية لتشمل إنشاء مبنى إداري رئيسي، وسور خارجي محيط بالمزرعة بالكامل، علاوة على استكمال إنشاء أماكن الإعاشة للعاملين، وإنشاء صالة للفرز ومنفذ بيع ومسجد ، حيث شملت الجولة، تفقد الترعة الفرعية والمصرف الرئيسي وطلمبات المياه، علاوة على تفقد أحواض الاستزراع التي يتم تطويرها.