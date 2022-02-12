أخبار مصر اليوم.. الأهلى يهزم الهلال برباعية تاريخية ويحصد البرونزية لثالث مرة

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الأهلى يهزم الهلال برباعية تاريخية ويحصد البرونزية لثالث مرة.

الرئيس السيسي: نتطلع لاستمرار التعاون بين القاهرة وبرلين مع الحكومة الجديدة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير فرانك هارتمان السفير الألمانى بالقاهرة.

رئيس الوزراء يؤكد من العاصمة الإدارية: مسئولو الوزارات يتواجدون بالمقرات

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية، صباح اليوم؛ لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه خلالها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مسئولى الوزارة والهيئة الهندسية، وسلاح الإشارة.

الأهلى يبهر الجميع برباعية تاريخية أمام الهلال بمونديال الأندية.. المارد الأحمر يتألق ويزور شباك بطل السعودية 4 مرات.. كتيبة موسيمانى تحصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالى والثالثة فى تاريخ النادى

فاز فريق الكرة بالنادي الأهلي بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات، بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

مباحثات مصرية - ألمانية حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

يبحث وزير الخارجية شكرى، الخميس، مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك سبل استمرار ودفع التعاون بين مصر وألمانيا والبناء على النجاح فى مختلف المجالات.

رئيس الوزراء يختتم جولته بالعاصمة الإدارية بمتابعة مشروع الحدائق المركزية

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، بمتابعة موقف تنفيذ مشروع الحدائق المركزية (النهر الأخضر).

رئيس الوزراء يتفقد تشطيبات شقق فندقية لسلاسل فنادق عالمية بالعاصمة الإدارية

خلال جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه موقف الأعمال الجارى تنفيذها فى الحى السكنى الثالث R3، ومنطقة الأعمال المركزية.

رئيس الوزراء يتفقد أول فرع لبنك يقدم خدمات مصرفية فى العاصمة الإدارية

خلال جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الأعمال الجاري تنفيذها بمركز معلومات العاصمة، وكذا منطقة البنوك.

وزيرة التضامن: "كنز الدنيا" تبرز قدرات ذوى الهمم وسعدنا بالعمل مع الشركة المتحدة

أعربت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن السعادة بمشاركة الوزارة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لافته إلى أن الهدف من مسرحية "كنز الدنيا" هو دمج "قادرون باختلاف" في المجتمع بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن أسرة أبطال المسرحية شعروا بالفرحة والسعادة بعد مشاهدة أبنائهم.

مدبولى يتابع موقف تنفيذ مبانى البرلمان وميدان سارى العلم بالعاصمة الإدارية

استكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية، التى بدأها صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد سير الأعمال بمبنى مجلس النواب، ومبنى مجلس الشيوخ، وميدان سارى العلم.

وزير الخارجية: التعاون بين الدول قائم على المصلحة ونرفض التدخلات فى شؤوننا

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أهمية عدم التدخل فى الشؤون الداخلية من قبل أى دولة، ويجب أن يكون التعاون القائم على المصلحة المشتركة وعدم التدخل، موضحا أن العقيدة العسكرية المصرية هى حماية مصر وإرساء الأمن والاستقرار قى المنطقة، مشيرا إلى أن تقوية قدرات مصر يساهم فى إرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة وهم ما ينعكس بشكل إيجابى على أمن أوروبا.

وزيرة خارجية ألمانيا: حقوق الإنسان والمرأة لا ينفصلان ويجب الدفاع عن النساء

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك" أن مصر لديها دور كبير فى خلق المناخ فى ظل احتضانها مؤتمر تغير المناخ خلال العام الجارى، مشيرة لأهمية الحفاظ على الكوكب للاجيال القادمة وهناك دور هام وحاسم للمجتمع المدنى لإنجاح مؤتمر المناخ فى مصر.

وزيرة خارجية ألمانيا: بصدد تشريع قانون لتقييد صادرات الأسلحة.. حقوق الإنسان هام

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، إن بلادها ستضع سياسة تقييدية على صادرات الأسلحة الألمانية للبلدان التى تستورد الأسلحة الألمانية، مؤكدة أن هناك قانون يجرى تشريعة ولم يصدر بعد لتقييد صادرات الأسلحة.

غدا ارتفاع بالحرارة وشبورة كثيفة على الطرق والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجويةـ أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وزيرة خارجية ألمانيا: ندعو كافة مواطنينا لمغادرة أوكرانيا فورا

أكد وزير الخارجية سامح شكرى ان مصر تنظر بقلق شديد ازاء التطورات الراهنة حول أزمة أوكرانيا، موضحا أهمية الامن والاستقرار وعدم حدوث توتر فى أي بقعة من بقاع العالم.

وزير الخارجية: نؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 67

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، موضحا أن مصر تقوم بمشاورات مع الجانب الإسرائيلى والسلطة الفلسطينية، لبحث سبل تفعيل عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية حل الصراع على أساس حل الدولتين ومنع استمرار الآثار السلبية على الشعب الفلسطيني.

وزيرة خارجية ألمانيا تؤكد ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة فى ليبيا

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك أن الأمم المتحدة لعبت دورا مركزيا لحل الازمة الليبية، مطالبة بضرورة دعم دور الأمم المتحدة في ليبيا للدفع نحو حل الأزمة وتكثيف الحوار السياسي.

ألمانيا: مصر تقوم بدور أخلاقى وإنسانى مقدر باستضافتها لملايين اللاجئين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير فرانك هارتمان السفير الألمانى بالقاهرة.

وزيرة خارجية ألمانيا: مصر أهم شريك عربى لنا ونقدر وساطتها فى غزة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك إنه جرت مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكرى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، موضحة أن مصر اهم شريك لبلادها فى المنطقة العربية وشمال أفريقيا، موضحا أن التطورات فى ليبيا تم التطرق لها بشكل موسع خلال جلسة المباحثات.