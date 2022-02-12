أتوبيس الفضلات وتاكسى الثور.. أغرب 10 وسائل مواصلات فى العالم "صور"

فاطمة شوقى

يوجد فى العالم العديد من وسائل المواصلات الغريبة التى لا تقتصر فقط على القطارات أو السيارات أو حتى الدراجات ولكن يوجد مدن تتبع وسائل النقل الغريبة التى تسمح بالتنقل خلال العطلات وأيام العمل.

ورصدت الصحف الإسبانية، منها "بياخيرا" و"ترافيلير" عدد من وسائل المواصلات الأكثرغرابة فى العالم.

القطار المعلق

فى ألمانيا، يعتبر قطار فوبرتال المعلق، هو أول قطار معلقة أنشئ في مدينة فوبرتال الألمانية ودشن في 1 مارس 1901رمزا لمدينة فوبرتال المسمى باسمها .

وعند إنشاء هذا القطار المعلق كان المشروع يحمل اسم (أوجين لانجن) الانتقال على قضيب واحد ، وهو يعد من أغرب وسائل المواصلات فى العالم وهي وسيلة نقل مميزة تتيح الاستمتاع المناظر الطبيعية دون مقاطعة من المسارات.



القطار المعلق





قارب البامبو (الخيرزان)

تعتبر في تايلاند إحدى وسائل النقل النموذجية في اكتشاف الطبيعة في أنقى صورها، شيدت من قصب الخيزران المربوطة بإحكام وهي تعبر الأنهار الهائلة بمناظر خلابة، إذا كنت تخشى البلل فلا داعي للقلق فلن يسمح الخيزران للماء بالمرور.



قارب البامبو





تاكس الثور

يعتبر تاكسى الثور من ابرز وسائل المواصلات المستخدمة فى جزر سيشيل، وعلى الرغم من أن الثور من الحيوانات المهيبة إلا أنها تستخدم كوسيلة للمواصلات للتنقل عبر الضفاف الرملية والغابات الاستوائية.



تاكسى الثور





دراجة البيرة

إنها طريقة جديدة للاستمتاع بالطعام والمشروبات منها البيرة أثناء الركوب بسيارة تتسع حوالى 19 شخصا ، وتعتبر هذه الوسيلة من أفضل الخطط للتجمع مع الأصدقاء.



دراجة البيرة



أتوبيس يسير فوق السيارات

طور مهندسون صينيون أتوبيسا عابرا للسيارات أطلقوا عليه اسم TEB، للتغلب على مشكلة الزحام، ويبلغ طول الأتوبيس 22 مترً، وعرضه 7.8 أمتار، وارتفاعه 4.8 أمتار، ويستطيع حمل 300 راكب في وقت واحد.



اتوبيس يسير فوق السيارات









توك توك

يعتبر التوك توك أكثر وسائل المواصلات المستخدمة فى دول مثل تايلاند والهند ونيبال وكبوديا وباكستان واندونيسيا ، فى كل منهما ، وينتقل الناس عبر التوك توك، ويعتبر ركوب التوك توك فى هذه البلدان تمثل متعة كبيرة.



توك توك





عربات الريكاشة

عربات الريكاشة هي نوع من أنواع دراجات الأجرة ، أصلها من آسيا ، حيث تم استخدامها لنقل الأشخاص المهمين ، وتستخدم هذه الوسيلة الآن فى الترويج للسياحة ، فى بانكوك ، على سبيل المثال ، حيث تكون حركة المرور فوضوية.



الريكاشة



أتوبيس الفضلات

يوجد فى بريطانيا منذ عام 2014 ، وهو عبارة عن أتوبيس يعمل بالكامل اعتمادا على الفضلات البشرية وبقايا الطعام ، ويمكنه قطع مسافة 186 ميلا بخزان واحد مملوء بالفضلات من الطعام، ويستوعب حتى 40 مقعدا .



اتوبيس الفضلات



الأتوبيس المائى "فرس النهر"

ينتشر الاتوبيس المائى الذى يطلق عليه اسم Hippo أو فرس النهر ، وهو يقوم بجولات مائية ونهرية فى مدينة تورنتو الكندية، وتستغرق الرحلة 90 دقيقة.



اتوبيس فرس النهر





الزلاجات الخشبية

تشتهر جزر ماديرا البرتغالية بوسيلة قديمة تعود لمنتصف القرن التاسع عشر ويستخدمها السكان المحليون في التنقل بجانب السواح، وهي عبارة عن زلاجات خشبية ذات مقعدين يقودها رجلان بسرعة في شوارع ضيقة .



زلاجات خشبية



