6 نصائح لتوفير باقات الإنترنت المنزلى.. أبرزها التحكم فى تحميل الفيديوهات

كتبت هبة السيد

رغم إقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلزام الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت بحيث لا تتعدى 72 ساعة، إلا أنه مازالت هناك شكاوى من استخدام باقات الإنترنت المنزلي، وحدد الجهاز 6 نصائح للمستخدمين للتمتع بخدمة مرضية للإنترنت المنزلي وهم:

1- حدد احتياجاتك ونمط استهلاكك لتختار الباقة المناسبة.

2- حساب عدد الأفراد وعدد الأجهزة التي يتم استخدامها داخل المنزلي، ونوعية المحتوى الذي تهتم به على الإنترنت، مما يساعدك على اختيار الباقة الأنسب.

3- ضع في اعتبارك أن المنصات التي تقوم ببث فيديوهات لأفلام أو مسلسلات أو أي مواد أخرى مثل فيس بوك، يوتيوب، نتفليكس وغيرها، أو منصات الألعاب على الإنترنت والمواقع والبرامج التي تقدم خدمات البث المباشر مثل زووم وسكايب، والتي تستهلك الكثير من حجم الباقة المتعاقد عليها.

4- تأكد من إيقاف التحديث التلقائي للتطبيقات على التليفونات الذكية وأي أجهزة متصلة بالإنترنت.

5- اضبط الإعداد الخاصة بتطبيقات المحادثة على التليفونات الذكية للتحكم في التحميل والتشغيل التلقائي للفيديوهات وأي وسائط متعددة.

6- عند تشغيل فيديو اختار درجة الوضوح (جودة الصورة) للفيديو بما يناسب باقتك.

يبلغ إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة ADSL نحو 9.99 مليون مشترك بنهاية شهر نوفمبر عام 2021 مقابل 8.69 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من العام السابق، ومقابل 9.83 مليون مشترك بنهاية أكتوبر عام 2021 بنسبة نمو شهري 1.6%، و14.87% سنويًا.

يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أصدر تعليمات لشركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، بإتاحة إجراءات التعاقد على خدمات الإنترنت المنزلي وخدمات التليفون الثابت من المنزل للمستخدمين من كبار السن فوق سن الـ 60 عامًا مجانًا دون أية رسوم إضافية ودون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات، كما وجه الجهاز الشركات بإعطاء الأولوية للمستخدمين من كبار السن في إنهاء كافة تعاملاتهم بالأفرع دون الحاجة للانتظار في حالة توجههم للأفرع.