اليوم السابع
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182 مستشارا من "قضايا الدولة" أشرفوا على انتخابات الزمالك

الجمعة، 11 فبراير 2022 10:37 م
182 مستشارا من "قضايا الدولة" أشرفوا على انتخابات الزمالك اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الزمالك
كتب محمد إبراهيم

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ضمت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، برئاسة المستشار سيد نصر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، 182 مستشاراً بقضايا الدولة، أشرفوا على 182 لجنة فرعية للاقتراع واختيار مجلس إدارة جديد للنادي.
 
وشملت قائمة المستشارين المشرفين على الانتخابات  كل من المستشار أحمد سعد والمستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي والمستشار النميرى عبد الفتاح ابو الحمد والمستشار عبد العال جرانة والمستشار كرم جميل نواب رئيس هيئة قضايا الدولة.
 
وأغلقت اللجنة العليا لجان الاقتراع لاختيار مجلس إدارة جديدة للنادى فى تمام الساعة السابعة مساءً اليوم الجمعة.
 
وقال المستشار أحمد سعد عضو اللجنة العامة، إن 182 مستشاراً بقضايا الدولة ، أشرفوا على 182 لجنة فرعية للاقتراع واختيار مجلس إدارة جديد للنادي.
 
وحرصت اللجنة العليا القضائية المشرفة على انتخابات النادى الزمالك التى انطلقت اليوم الجمعة، على التأكيد عبر مكبّرت الصوت على ضرورة التسجيل والتصويت بموجب كارنيه النادى والبطاقة الشخصية.
 
وقررت إدارة للزمالك تشكيل العديد من اللجان الإرشادية؛ لمساعدة الأعضاء فى التعرف على اللجان الخاصة بهم قبل الدخول لعملية التصويت فى الانتخابات.
 
وتواجدت اللجان الإرشادية أمام وبجوار خيمة التصويت للرد على استفسارات الأعضاء فيما يتعلق بأرقام وأماكن اللجان المخصصة لهم، بهدف التيسير عليهم، علمًا بأن رقم اللجنة.
 
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انتخابات الزمالك

الزمالك

قضايا الدولة

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