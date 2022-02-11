اليوم السابع
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11 فدانا مرحلة أولى.. تعرف على أكبر محطة معالجة صرف صحى بمغاغة المنيا

الجمعة، 11 فبراير 2022 04:00 ص
11 فدانا مرحلة أولى.. تعرف على أكبر محطة معالجة صرف صحى بمغاغة المنيا جانب من المشروع
المنيا - حسن عبد الغفار

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تعد مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب ومحطات معالجة المياه من أبرز المشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا، والتى تنفذ فى 192 قرية، بالإضافة إلى 757 تابعا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 23 مليار جنيه فى 5 مراكز، وإضافة مركزى سمالوط وبنى مزار للمبادرة.

ومن بين تلك المراكز مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، والتى تشهد العديد من المشروعات المتنوعة فى عدد من القرى التابعة للمركز، ومنها قرية برطباط، والتى تشهد تنفيذ أكبر محطة معالجة صرف صحى بمحافظة المنيا بقرية برطباط، والتى تقع على مساحة 11 فدانا كمرحلة أولى، بالإضافة إلى 15 فدان مرحلة ثانية بتكلفه إجمالية 350 مليون جنيه للمرحله الأولى، وبنسبة تنفيذ 85% تقريبا وكذلك مواقع المجمعات والعمارات السكنية.

وأكد المهندس محمد سيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة، أن هناك متابعة مستمرة لمشروعات حياة كريمة التى تجرى على أرض مركز ومدينة مغاغة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لتذليل أى عقبات تواجه تنفيذ المشروعات التى يجرى تنفيذها.


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