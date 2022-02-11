اليوم السابع
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وفد سياحى من دولتى روسيا وإنجلترا يزور المناطق الأثرية بالمنيا.. صور

الجمعة، 11 فبراير 2022 01:30 م
وفد سياحى من دولتى روسيا وإنجلترا يزور المناطق الأثرية بالمنيا.. صور الوفد السياحى
المنيا -حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا، إلى خريطة السياحة العالمية، وتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا.

وقال المحافظ، إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفود سياحية، من دولتي روسيا وانجلترا، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار تل العمارنة، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة، إن المناطق الاثرية بالمحافظة، تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، لافتا، إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية الهامة.

الوفد السياحى خلال الزيارة
الوفد السياحى خلال الزيارة

 

الوفد السياحى
الوفد السياحى

 

 

الوفد
الوفد

 

 

الوفود السياحية بالمنيا
الوفود السياحية بالمنيا

 

 

الوفود السياحية
الوفود السياحية

 


 


المناطق السياحة

اثار المنيا

تونا الجبل

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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