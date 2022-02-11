وزير دفاع روسيا: الوضع فى القارة الأوروبية يزداد توترا وموسكو ليست المسئولة

موسكو أ ش أ

أكد وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أن الوضع فى القارة الأوروبية يزداد توتراً، موضحا أن بلاده ليست المسئولة عن ذلك.

وقال شويجو - خلال اجتماع مع نظيره البريطانى بن والاس، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة - إنه "يسعدنى أن أرحب بكم فى موسكو، بمقر وزارة الدفاع الروسية"، لافتا إلى الوضع العسكرى والسياسى فى أوروبا يزداد توترا، وهذا ليس ذنبنا على الإطلاق، نحن لا نفهم تماما ولا دائما أسباب تصعيد التوترات، ومع ذلك، فإننا نرى أن التوترات تتزايد".

وأعرب وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، عن أمله فى إمكانية مناقشة "القضايا الملحة الخاصة بخفض هذه التوترات" خلال الاجتماع.

وأضاف شويجو، أنه "تم إرسال مقترحاتنا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى بشأن ضمان الأمن فى أوروبا، فى ديسمبر وتلقينا ردودًا عليها فى يناير .. وتم دراسة كل ذلك وأعتقد أن ردنا سيتبع قريبا".