وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة اليوم بمسجد محمد على بالقلعة

كتب على عبد الرحمن

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خطبة الجمعة، بمسجد محمد علي بالقلعة بالقاهرة بعنوان: "مخاطر الطلاق"، بحضور جمع من ضيوف المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي سيعقد يومي 12 و13 فبراير الجاري بالقاهرة تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمى".

ومن المقرر أن يحضر خطبة الجمعة عددٍ من الأئمة الفلسطينيين المشاركين بالدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر وفلسطين بأكاديمية الأوقاف الدولية.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولى الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ويتضمن 9 محاور هى:

- المحور الأول : تطور مفهوم الدولة قديمًا وحديثًا من منظور إنساني.

- المحور الثاني: مشروعية الدولة الوطنية

- المحور الثالث: ضوابط عقد المواطنة.

- المحور الرابع: عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات.

- المحور الخامس: التسامح الديني.

- المحور السادس: مكانة المرأة فى الدولة الوطنية.

- المحور السابع: عقد المواطنة والحماية الاجتماعية.

- المحور الثامن: عقد المواطنة وأثره فى تحقيق الأمن المجتمعي.

- المحور التاسع : التزام عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام العالمي.