وزارة العدل: 4 مليارات و285 مليون جنيه حصيلة المطالبات القضائية فى عامين

كتب إبراهيم قاسم

أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، حصاد وزارة العدل فى جميع القطاعات خلال عامين، وكشف الحصاد عن أن قطاع المطالبات القضائية تمكن فى هذه الفترة من نحو 4 مليارات و285 مليونا و746 ألفا و586 جنيها، وجاءت تفاصيلها كالتالى:

- تم فحص 2597 تقرير تفتيش عام من 2548 تقريرا ومتبقى 49 تقريرا بنسبة إنجاز 98%.

- كما تم فحص 2325 تقرير تفتيش مفاجئ تم الانتهاء من 2300 تقريرا ومتبقى 35 تقريرا بنسبة انجاز 98.4%.

- فحص 1212 شكوى ومذكرة تم الانتهاء من 1142 منها ومتبقى 70 شكوى بنسبة انجاز 94.4%.

- أسفر التفتيش الدوري والمفاجئ عن فروق تقدير الرسوم القضائية بمبلغ 11 مليونا و765 ألفا و423 جنيها لعام 2020 ومبلغ 12 مليونا و831 ألف جنيه.

- فحص 207 بروتستو عدم الدفع ضد الشركات بإجمالي 988 مليونا و471 ألفا و292 جنيها، و317 مليونا و138 ألفا و527 دولارا لتحصيل المطالبات المستحقة عليها بعد التنسيق مع هيئة قضايا الدولة.

- فحص 12251 بروتستو عدم الدفع ضد الأهالي بإجمالي 576 مليونا و673 ألفا و38 جنيها، و127 مليونا و34 ألفا و68 دولارا، لتحصيل المطالبات المستحقة عليها بعد التنسيق مع هيئة قضايا الدولة.

- أسفر عمل مأموريات التفتيش عن تحصيل مبلغ 23 مليونا و952 ألفا و637 جنيها لعام 2020، ومبلغ 53 مليونا و685 ألفا و557 جنيها.

- بلغ إجمالي مواد المطالبة القضائية خلال عامين 4 مليارات و285 مليونا و746 ألفا و586 جنيها.

يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية فى مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات فى سهولة ويسر، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهى محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.