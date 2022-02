والدة بايدن والإنجليز.. كاتبة بريطانية تكشف أسرار الكراهية التاريخية

كتبت: نهال أبو السعود

قالت الكاتبة البريطانية جورجيا بريتشيت، إن والدة الرئيس الأميركي جو بايدن الآيرلندية كانت تكره إنجلترا بشدة، لدرجة أنها كتبت قصائد تدعو فيها الله أن «يمطر دماً» على الإنجليز في كتابها الجديد الذي يروي سيرتها الذاتية، وفقا لصحيفة الجارديان.

قالت بريتشيت، في كتاب My Mess is a Bit of a Life عن سيرتها الذاتية، إن بايدن ذكر لها أن والدته لا تحب إنجلترا لدرجة أنها اختارت النوم على الأرض بدلاً من السرير الذي كانت ملكة إنجلترا تنام فيه.

وأوضحت جورجيا بريتشيت أنها التقت ببايدن في البيت الأبيض خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس، لأنها كانت تجري بحثاً عن المسلسل الكوميدي الناجح Veep، والذي كانت منتجته التنفيذية وكاتبة مشاركة به.

وأضافت بريتشيت أنها كانت تتحدث مع بايدن حول أوكرانيا التي كان عاد منها لتوه، لكنه غير الموضوع إلى مدى كره والدته للغة الإنجليزية.

وقالت إن والدي بايدن آيرلنديين، وقد كتبت والدته كاثرين فينيجان المعروفة باسم جين عدة قصائد عن كراهيتها للإنجليز، وذكر الرئيس الأميركي أنه وجد المئات منها، وكانت والدته تصف فيها كيف يجب أن يضرب الله الإنجليز، ويمطر الدم على رؤوسهم.

وذكر كيف قامت والدته بزيارة المملكة المتحدة وأمضت ليلة في فندق حيث قيل لها إن الملكة أقامت ذات مرة، وأنها "شعرت بالفزع لدرجة أنها نامت على الأرض طوال الليل، بدلاً من المخاطرة بالنوم على السرير الذي نامت عليه الملكة"، بحسب ما قالت بريتشيت في كتابها.

وقالت الصحيفة، إن الجذور الآيرلندية القوية لبايدن وإحساسه بالهوية لم تكن سراً على الإطلاق، فبعد فترة وجيزة من ترشيحه للرئاسة، طلب منه مراسل «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)، نيك براينت، «كلمة سريعة»، بينما كان بايدن يمر عبر غرفة مزدحمة، ورد الرئيس الأميركي: «بي بي سي»؟ قبل أن يضيف بابتسامة: «أنا آيرلندي».

وتوفيت والدة بايدن في عام 2010، وكانت ذات تأثير مهم في حياته، حيث عاشت مع ابنها بعد وفاة زوجها في عام 2002، وقال بايدن في جنازتها، إن والدته علمت الأسرة "ألا تخيفها السلطة أو الثروة أو المكانة أننا لم نكن مضطرين لقبول العرف الاجتماعى".

ووفقا للتقرير، على الرغم من أن السيرة الذاتية لبريتشيت كانت متداولة منذ ما يقرب من عام، إلا أن ألاستير كامبل السكرتير الصحافي لرئيس الوزراء البريطاني السابق لتوني بلير، هو من رصد مؤخراً الجزء الخاص بعائلة بايدن