واشنطن توافق على بيع جاكرتا 36 مقاتلة "إف-15"

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وافقت الخميس، على بيع إندونيسيا 36 مقاتلة "إف-15" مقابل 14 مليار دولار، في صفقة تأتي بعيد إعلان جاكرتا أنّها أبرمت مع باريس صفقة لشراء 42 مقاتلة رافال فرنسية.



وقالت الوزارة في بيان إن حيازة أندونيسيا هذه المقاتلات "ستعزز أمن شريك إقليمي مهمّ يمثّل قوة استقرار سياسي وتقدّم اقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، من دون أن تأتي على ذكر الصين التي يسعى الرئيس جو بايدن إلى التصدي لنفوذها الإقليمي المتنامي.



وأعربت إندونيسيا الساعية إلى تحديث جيشها بمواجهة نفوذ الصين المتزايد، عن رغبتها بشراء 36 مقاتلة من طراز إف-15 من بوينج، مع كامل معداتها الملاحية وراداراتها وصواريخها، وفق البيان.