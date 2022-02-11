وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، أن الدول الثمانية التي يشملها الحظر هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وكندا وفرنسا والهند وباكستان بالإضافة إلى الفلبين، مشيرة إلى أن هونج كونج أضافت نيبال حاليا إلى القائمة.