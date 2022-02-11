فكتوريا (أ ش أ)

أعلنت هونج كونج تمديد الحظر المفروض على الرحلات الجوية من 8 دول حتى الرابع من شهر مارس المقبل بسبب مخاوف بشأن تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، أن الدول الثمانية التي يشملها الحظر هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وكندا وفرنسا والهند وباكستان بالإضافة إلى الفلبين، مشيرة إلى أن هونج كونج أضافت نيبال حاليا إلى القائمة.

وكانت حكومة هونج كونج، قالت إنها ستمدد خطة العمل من المنزل لموظفى الخدمة المدنية، حيث حذر مسؤولو الصحة من احتمال فرض إجراءات أكثر صرامة وسط تفافم وباء كوفيد-19.

ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن مسئولى الصحة قولهم إنه بغض النظر عن العاملين فى وظائف عاجلة، فإن جميع موظفى الخدمة المدنية، الذين كان من المقرر أن يستأنفوا العمل غدًا الجمعة، سيواصلون العمل من المنزل حتى 11 فبراير الجاري.

وأضاف المسئولون أن العديد من سلاسل نقل متحور أوميكرون التى لا يمكن تعقبها تنتشر سريعا عبر المدينة التى تعتبر مركز مالى عالمي، وذلك فى الوقت الذى يقيم فيه العديد من سكان هونج كونج تجمعات للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة.