اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 فبراير 2022 10:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

معمر إسبانى 109 أعوام: إذا وصلت إلى 110 سنوات سأكون سعيدا

الجمعة، 11 فبراير 2022 09:59 ص
معمر إسبانى 109 أعوام: إذا وصلت إلى 110 سنوات سأكون سعيدا معمر اسبانى
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب المعمر الإسبانى لويس توراس الذى يبلغ من العمر 109 عاما والذى شعد العديد من نزاعات الحروب والاوبئة ، عن سعادته عندما يصل إلى عمر 110 عاما، حسبما قالت صحيفة "نويس دياريو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تجربته الحياتية دفعته إلى تشجيع الجميع على التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث أنه تم تطعيمه ضد الانفلونزا الإسبانية عندما كان فى سن السادسة ولذلك فإنه حيا حتى الآن، كما أنه شهد الحرب الأهلية وتفادى رصاصتين مر أحدهما بالقرب من دماغه وتركته أصما.

ولد في عام 1912 ، والرسم هو هوايته منذ أن ولد لأنه يقول "إنه شيء يولد مع كل شخص". أراد لويس أن يكسب عيشه منه لهذا السبب ، بعد النزاع المسلح ، عاد إلى مدرسة سان فرناندو للفنون الجميلة في مدريد وهناك حصل على اللقب لممارسة مهنة الرسم كمدرس رسم.

وأوضحت الصحيفة أنه يعيش مع زوجته البالغة من العمر 99 عامًا، ولا يزال يعمل رساما حتى الآن ، وتعتبر زوجته مصدر إلهامه تفصل بينهما 10 سنوات.

وأكد لويس: "أنا واضح أنني سأرسم دائمًا"، مضيفا "أحب أن أرسم كل شيء". ما هو واضح بالنسبة له هو أنه سيرسم دائمًا. صرامة كلماته لا تترك مجالًا للشك لأنه لا يفكر حتى في التقاعد.

 

 


اسبانيا

معمر اسبانى

رسام

كورونا

الانفلونزا الاسبانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة