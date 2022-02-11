اليوم السابع
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مصرع 22 شخصا فى حادث سقوط حافلة من ارتفاع 100 متر ببيرو

الجمعة، 11 فبراير 2022 04:21 م
مصرع 22 شخصا فى حادث سقوط حافلة من ارتفاع 100 متر ببيرو سقوط حافلة من ارتفاع 100 متر ببيرو
فاطمة شوقى

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أكدت وزارة الصحة البيروفية أن 22 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 30 آخرون فى حادث سقوط حافلة من ارتفاع 100 متر في مقاطعة باتاز بمديرية ليبرتاد الواقعة شمال بيرو.
 
وأشارت قناة "تيلى سور" الفنزويلية إلى أنه وفقا لروايات الحدث ، فقد سقطت الحافلة التي كانوا يستقلونها من منحدر ارتفاعه حوالي 100 متر، ولكن  السلطات البيروفية لم تفصل بعد ملابسات الحادث.
 
وأوضحت السلطات أن  الحافلة كانت في طريقها من تايابمبا إلى تروخيو، في رحلة وصلت مسافاتها 340 كلم وتستغرق 14 ساعة بسبب رداءة الطرق.
 
 وكثيرا ما تقع حوادث مرور في بيرو لسوء حالة الطرق والسرعة والافتقار للافتات المرورية، عدا عن عدم صرامة السلطات في تطبيق القوانين.
 
في نوفمبر لقي 10 أشخاص حتفهم عندما خرجت حافلة صغيرة عن الطريق في أحد الأدغال شمال البيرو.
 
وأشارت القناة إلى أنه ما يقرب من 3000 شخص يموتون كل عام في هذه الدولة الواقعة في جبال الأنديز بسبب حوادث الطرق ، في الواقع ، في فترة الخمس سنوات 2016-2021 مات ما يقرب من 14000 شخص.
 

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