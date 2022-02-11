اليوم السابع
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الجمعة، 11 فبراير 2022 02:32 م
أكرم القصاص
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مصرع عامل نظافة وإصابه 2 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص شرق الإسكندرية

الجمعة، 11 فبراير 2022 02:23 م
مصرع عامل نظافة وإصابه 2 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص شرق الإسكندرية اسعاف - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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لقى عامل مصرعه أصيب اثنان آخرون، نتيجة تصادم ميكروباص به في شارع 6 أكتوبر بالعوايد، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج .
 
وكانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد وفاة وإصابة اثنين من عمال النظافة، حيث لقي العامل لشحات جلال مصرعه نتيجة اصطدام ميكروباص به بشارع 6 اكتوبر بالعوايد وإصابة العاملين الأخرين، وتم ضبط المتهم وإيداعه قسم منتزة ثالث وجاري تحرير المحضر واستخراج تصريح الدفن.
 
وقال أحمد الشحات مدير المركز الاعلامي لشركة النظافه بمحافظة الإسكندرية، إنه تم نقل العامل المصاب الي مستشفي شرق المدينة لاتخاذ اللازم معه 
 
واضاف أن إدارة الشركة قامت بتوجيه ممثلي الشئون القانونية والموارد البشرية علي الفور لمكان الحادث لمتابعة وتسهيل كافه الاجراءات لـهليه المتوفي و المصاب .
 
 

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