مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخص مصرعه، وأصيب اثنين من أبنائه، و5 أشخاص آخرين، في حادث تصادم بين دراجة بخارية يستقلها المتوفي وابنيه، وبين تروسيكل يستقله عدد من العمال في العياط، بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم.

وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بإحدى قرى العياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين اصطدام دراجة بخارية يستقلها شخص وابنيه، وتروسيكل يستقله عدد من العمال، مما أسفر عن مصرع قائد الدراجة البخارية، وإصابة ابنيه، بالإضافة إلى إصابة 5 من مستقلي التروسيكل.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، وإزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.