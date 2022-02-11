اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 فبراير 2022 10:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"مسيرة الضجيج" تعبر وسط فيينا للتنديد بالتطعيم الإجبارى ضد كورونا

الجمعة، 11 فبراير 2022 10:26 م
"مسيرة الضجيج" تعبر وسط فيينا للتنديد بالتطعيم الإجبارى ضد كورونا مظاهرات فيينا _ صورة أرشيفية
فيينا أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت مسيرة ضخمة، بعبور طرق رئيسية مساء اليوم الجمعة، فى فيينا مستخدمة أبواق السيارات فيما يعرف باسم (مسيرة الضجيج) للتنديد بقيود كورونا.

 

ورفع المتظاهرون من المشاة وفى السيارات الإعلام وحملوا اللافتات التى تدعو إلى الحرية ووقف قانون التطعيم الإجبارى باعتباره يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان- بحسب اعتقادهم -.

 

وقالت إحدى المتظاهرات إن المسيرة تأتى تضامنا واستكمالا لمسيرة ضجيج مشابهه تحدث فى مدينة أوتاوا الكندية .

 

يأتى ذلك على الرغم من إعلان الحكومة النمساوية رفع كافة قيود كورونا اعتبارا من مارس المقبل بسبب استقرار الأوضاع فى المستشفيات.

 


مسيرة الضجيج

فيينا

التطعيم الإجبارى

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة