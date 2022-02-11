"مسيرة الضجيج" تعبر وسط فيينا للتنديد بالتطعيم الإجبارى ضد كورونا

فيينا أ ش أ

قامت مسيرة ضخمة، بعبور طرق رئيسية مساء اليوم الجمعة، فى فيينا مستخدمة أبواق السيارات فيما يعرف باسم (مسيرة الضجيج) للتنديد بقيود كورونا.

ورفع المتظاهرون من المشاة وفى السيارات الإعلام وحملوا اللافتات التى تدعو إلى الحرية ووقف قانون التطعيم الإجبارى باعتباره يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان- بحسب اعتقادهم -.

وقالت إحدى المتظاهرات إن المسيرة تأتى تضامنا واستكمالا لمسيرة ضجيج مشابهه تحدث فى مدينة أوتاوا الكندية .

يأتى ذلك على الرغم من إعلان الحكومة النمساوية رفع كافة قيود كورونا اعتبارا من مارس المقبل بسبب استقرار الأوضاع فى المستشفيات.