مسئول فلسطيني: عملاء الاحتلال يشنون حربًا إعلامية على السلطة وفتح

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قال الوزير حسين الشيخ، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة " فتح "، الخميس، إن الصحافة الصفراء وأبواق التيار الظلامي وعملاء الاحتلال الإسرائيلي يشنون حربًا إعلامية على السلطة الفلسطينية وحركة "فتح".

وأضاف المسؤول، الذي يتمتع بنفوذ واسع، في تغريدة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن إعلامهم يضج بالكذب والتزوير والتخوين والتكفير، وهي ثقافة غريبة على واقعنا الفلسطيني وأخلاقنا الوطنية وتؤكد على نهجهم الفاشل وعدم إيمانهم بالآخر وعقليتهم الانقلابية والتدميرية.

يُشار إلى أنه تم تعيين حسين الشيخ، قبل ثلاثة أيام بدلاً عن الراحل صائب عريقات في أمانة سر اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية.

وكانت أربعة فصائل فلسطينية قاطعت اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي "الجبهة الشعبية"، و"حزب المبادرة الوطنية" و"الجبهة الشعبية-القيادة العامة" و"طلائع حزب التحرير الشعبية"، وقالت الفصائل إن الدعوة للاجتماع تمت دون توافق وطني.

وتتهم فصائل فلسطينية، حركة "فتح" بـالتفرد بقيادة الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، حيث تنفي فتح هذا الاتهامات.