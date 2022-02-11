محتجون فى نيوزيلندا يحاصرون البرلمان لليوم الرابع

تجمع مزيد من المحتجين أمام البرلمان في نيوزيلندا، الجمعة، مع رفض المتظاهرين المطالبين بإنهاء التطعيم الإجباري وقيود كوفيد-19 الصارمة، إنهاء احتجاجاتهم برغم اعتقال الشرطة العشرات.
ويغلق عدة آلاف من المحتجين الشوارع قرب البرلمان في العاصمة ولنجتون لليوم الرابع على التوالي بشاحنات وسيارات ودراجات نارية، مستلهمين مظاهرات مستمرة منذ نحو أسبوعين في كندا، حيث أغلق سائقو الشاحنات معبرين حدوديين مع الولايات المتحدة.
واعتقلت الشرطة الخميس، 120 شخصاً أثناء محاولتها إبعاد المحتجين بالقوة، غير أنها تراجعت في وقت لاحق مع رفض المعتصمين المغادرة.
وقالت الشرطة في بيان، الجمعة، إنه لم تقع حوادث تذكر الليلة الماضية أمام البرلمان.
محتجون فى نيوزيلندا يحاصرون البرلمان لليوم الرابعالجمعة، 11 فبراير 2022 08:06 ص
رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أردرين
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تجمع مزيد من المحتجين أمام البرلمان في نيوزيلندا، الجمعة، مع رفض المتظاهرين المطالبين بإنهاء التطعيم الإجباري وقيود كوفيد-19 الصارمة، إنهاء احتجاجاتهم برغم اعتقال الشرطة العشرات.
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