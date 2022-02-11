محافظ أسوان يشدد على تكثيف حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة

أسوان فريق المحافظات

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على رؤساء المراكز والمدن بأهمية تكثيف حملات إزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن الموجة ألـ 19 لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة بإسترداد حقها كاملاً .

وأكد أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية و مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء هشام سليم للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة، وتنفيذاً لذلك شهدت مدن ومراكز المحافظة عدداً من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 6 حالات تعدى بقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو بمساحة 1789م2.

وفي سياق آخر قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بإستكمال إستعدادتها لإستضافة فاعليات مهرجان تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمعبدى أبوسمبل حيث جارى تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل والتشجير ، كما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بتنفيذ أعمال النظافة و جرد الأتربة ، بجانب قص وتهذيب الأشجار، وبالإضافة إلى غسيل الأرصفة ودهان البلدورات .