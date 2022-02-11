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مبادرة مشروعك توفر 11457 مشروعا بمختلف مدن الأقصر.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 11 فبراير 2022 06:26 م
مبادرة مشروعك توفر 11457 مشروعا بمختلف مدن الأقصر.. اعرف التفاصيل مشروعات مبادرة مشروعك - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلنت ميرفت سيد مدير إدارة المشروع القومي "مشروعك" بمحافظة الأقصر، عن إجمالي المشروعات المنفذة بالمحافظة حتى يناير الماضى، وذلك فى إطار التيسيرات التى تقدمها محافظة الأقصر لشباب الخريجين وصغار رجال الأعمال، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لخلق فرص عمل للشباب وتعظيم دور رواد الأعمال.

وأضافت مدير مشروعك، أن إجمالي فرص العمل التى وفرها المشروع 11457 مشروعا، مقسمة إلى فئات عمرية من 20 وحتى 40 سنة، ومن سن 40 وحتى 60 ذكور وإناث، تتنوع ما بين مشروعات تجارية وصناعية وزراعية وخدمية.

وقالت مدير مشروعك بالأقصر، إن مركز إسنا يأتى فى المركز الأول بواقع 1557 مشروعا منفذا، تليها مدينة الأقصر 1289 ثم أرمنت 363 مشروعا، ثم مركز ومدينة القرنة تم تنفيذ 308 مشاريع، تليها البياضية 107 مشاريع منفذة، ومدينة الزينية 82 مشروعا ثم الطود 81 مشروعا.

وأكدت ميرفت سيد مدير إدارة المشروع القومي "مشروعك" بالأقصر، أن المبادرة وفرت رخصة مجانية للمتقدمين للحصول على المشروعات لمدة خمس سنوات، كما أن الفائدة فى عدد من المشروعات تصل إلى 5%متناقصة، وتيسيرا على المواطنين يوجد 7 مقرات فى جميع مراكز ومدن المحافظة، مشددةً على أن المبادرة تتعاون مع العديد من البنوك كبنك مصر والاهلي والزراعى المصرى والقاهرة والاسكندرية والإسكان والتعمير.

وتعتبر "مبادرة مشروعك" واحدة من أهم المشروعات القومية التى انطلقت على مدار الشهور الماضية، فى إطار الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك"، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

ويستهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والذى صدرت لائحته التنفيذية.

 


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