مباحثات بين العربية للتصنيع ودولة بوروندى لتعزيز التعاون فى الصناعات الدفاعية

كتب ــ زكى القاضى

استقبل الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، "جودفرويد بيزيمانا" المستشار الرئاسى لجمهورية بوروندى، وبحضور شيخ "راشد ملاشى نيراغيرا " سفير جمهورية بوروندى بالقاهرة والملحق العسكري البوروندي، حيي تم استعراض أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات الدفاعية والمدنية، والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالعربية للتصنيع لتلبية احتياجات المشروعات التنموية بجمهورية بوروندي الشقيقة، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون في مجال العربات المدرعة.

وأكد "جودفرويد بيزيمانا" حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية، ومشيدا بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والإستراتيجية الهامة بالقارة الإفريقية.

وأضاف أن بلاده تتطلع لتعزيز مشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية في بوروندي وكافة مجالات الصناعة المختلفة ومنها الإلكترونيات والشاشات التفاعلية وكاميرات المراقبة وأجهزة اللاب توب والتابلت واللمبات الموفرة للطاقة وعمليات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة وعربات الإطفاء وعربات نقل الأموال والعربات المدرعة ومجال ترشيد المياه وغيرها من مجالات التنمية، بالإضافة إلي تدريب الكوادر البشرية بوحدات ومراكز التدريب بالهيئة العربية للتصنيع.

من جانبه، أكد "التراس" اعتزازه بهذه الزيارة مع الأشقاء بجمهورية بوروندي، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون في مشروعات التنمية ونقل الخبرات لأشقائنا بدول القارة الأفريقية.

وذكر "التراس" أنه تم بحث تشكيل لجنة فنية مشتركة لتلبية كافة احتياجات ومشروعات التنمية المختلفة بجمهورية بوروندي، لافتا لأهمية التدريب وتأهيل الكوادر الفنية البوروندية بأكاديمية ومراكز التدريب بالعربية للتصنيع.

يذكر أن الوفد البوروندي قام بزيارة صباح اليوم تفقد فيها عدد من وحدات الهيئة العربية للتصنيع ومنها مصنع قادر، حيث أطلعوا على خطوط الإنتاج وأبدوا إعجابهم بمنتجات المصنع من عربات الإطفاء وعربات نقل الأموال والعربات المدرعة، ثم تفقدوا معرض منتجات مصنع الإلكترونيات، حيث شاهدوا الشاشات التفاعلية وكاميرات المراقبة وأجهزة اللاب توب والتابلت.