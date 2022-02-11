ماكينة طبع نقود.. كيف استثمر ترامب ولايته الرئاسية وربح 20 مليون دولار بـ60 يوما؟

كتبت: نهال أبو السعود

لجأ الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بعد انتهاء ولايه فى البيت الأبيض لاصدار كتاب يحمل بعض من اسرار رئاسته المثيرة للجدل مثل من سبقوه فى المنصب، وحقق كتاب الصور الذى نشره ترامب قبل بضعة أشهر أرباحا له وصلت إلى ملايين الدولارات خلال وقت قصير، وفقا لشبكة سى أن ان.

قالت الشبكة أن كتاب "رحلتنا معًا"، حقق 20 مليون دولار فى أقل من شهرين منذ طرحه للبيع فى أواخر نوفمبر، وجزء من شعبية الكتاب بين محبى ترامب هو التسميات التوضيحية، التى كتبها كلها بنفسه، ومعظمها يعرض اوصاف جامحة لأعدائه السياسيين.

قال سيرجيو جور، الناشط الجمهورى المخضرم الذى أسس Winning Team Publishing بمشاركة دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر لترامب لنشر الكتاب فى الخريف الماضي: "لقد قمنا بطباعة 200 ألف نسخة أولية".

قال جور: "كانت الفكرة وراء "Our Journey Together" بسيطة: كانت قاعدة المعجبين بترامب متعطشة لمزيد من الرئيس السابق المثير للجدل. لذا، أعطهم ما يريدون. فى أقل من يومين معروض للبيع وبيعت النسخ الموقعة من الكتاب بالآلاف وتم بيع النسخ غير الموقعة بسرعة أيضًا"، وأضاف: "ما زلنا غير قادرين على مواكبة العملاء".

الاكتشافات التى يقدمها ترامب فى الكتاب ليست تحليلًا عميقًا لوقته فى البيت الأبيض، بل هى تفسيراته غير المحررة للأحداث أو الأشخاص، مع عدم وجود أى شيء فى طريق وجهات نظر مختلفة أو فرصة للتعليق من معارضيه.

بجانب كل صورة من الصور الثلاثمائة، يوجد تعليق من تأليف ترامب، وبعضها مكتوب بخط يده - وهو عبارة عن خربشة سوداء سميكة لعلامة، معظمها بأحرف كبيرة ولكن بحروف صغيرة منقط والكثير من علامات التعجب.

كتب ترامب بجوار إحدى الصور: "محاولة الاستماع إلى المجنونة نانسى بيلوسى فى المكتب البيضاوى - مثل هذا الخلاف الطبيعي.. كانت تصرخ وترتجف مثل ورقة الشجر، إنها مجنونة، ومن هنا جاء اسم" نانسى المجنونة ".

بجوار صورة للسناتور الجمهورى الراحل جون ماكين من ولاية أريزونا، أحد خصومه المعروفين، يلاحظ ترامب: "طلب وظيفة لزوجته وأنا أبتسم لكنى لم أحبه ولو قليلًا."

قال جون ريزنيكوف، مؤسس أرشيف الجامعة، الذى تعامل مع بيع وشراء المئات من المقتنيات الرئاسية على مدار أكثر من أربعة عقود فى المزاد: "لم أر قط كتابًا رئاسيًا يمثل حقًا وظيفة صعبة لأشخاص آخرين"، وكتب ترامب فى تعليق مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون "بوريس فريد من نوعه!".

وأضاف ريزنيكوف عن الربح المربح لتوقيع ترامب: "إنه أقرب شيء يمكننى التوصل إليه لطباعة النقود".

قال جور أن الصور الموجودة فى الكتاب هى صور التقطت خلال فترة رئاسته، وتم انتقاؤها من عدة مئات من الآلاف، تم التقاط حوالى 90% من الصور من قبل مصورى البيت الأبيض الرسميين، والتى تم أرشفتها واعتبارها ملكية عامة.

غلاف الكتاب:

بعض من صفحات الكتاب:

وكتب ترامب معلقا: "بوريس جونسون انه رجل فريد.. افضل رئيس وزراء لبريطانيا منذ تشرشل"

صورة خلال اجتماع لترامب ونائبه السابق مايك بنس مع رئيسة مجلس النواب الديموقراطية وكتب ترامب تحتها ساخرا: "محاولة للاستماع لما تقوله نانسي بيلوسي المجنونة في المكتب البيضاوي.. انه خلاف طبيعي دائم"

وفي صورة اخري لابنته كتب ترامب: "ايفانكا تلقي خطاب بشأن تمكين المرأة ضمن اجتماعات قمة العشرين G20 في اليابان"