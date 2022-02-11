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ماكرون: ملتزمون بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات

الجمعة، 11 فبراير 2022 04:53 م
ماكرون: ملتزمون بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم فى مدينة بريست مع الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون".

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتى شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، خاصةً على الصعيد الاقتصادى والتجارى والعسكرى والأمنى، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر فى إطار التشاور المكثف بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 

ورحب الرئيس "ماكرون" بزيارة الرئيس إلى فرنسا، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التى تربطها بمصر، والتى اكتسبت مزيدًا من قوة الدفع خلال الزيارات المتعددة التى قام بها الرئيس مؤخرًا إلى فرنسا، مما ساهم فى دعم مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين على نحو بناء وإيجابى، ومشددًا فى هذا الإطار على التزام الإدارة الفرنسية بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، ومساندة الجهود الحثيثة للرئيس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف فى المنطقة بأسرها.


السيسي

الرئيس السيسي

ماكرون

فرنسا

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