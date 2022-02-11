ماذا تفعل عند اكتشاف تسريب غاز فى منزلك؟.. 9 إرشادات يجب اتباعها

كتبت - مروة الغول

عدد من الإجراءات والإرشادات التى يجب اتباعها عند اكتشاف أو الشعور بوجود تسريب للغاز أو العادم داخل حيز الشقة أو المنزل، تفاديا لحدوث الخسائر، وكانت تلك الإرشادات كالتالى.

1- سرعة ابلاغ شركة الغاز عن طريق الخط الساخن.

2- إغلاق محبس الغاز المتواجد بجوار السخان أو البوتاجاز .

3- إغلاق المحبس العمومى المتواجد بجوار عداد الغاز .

4- فتح منافذ التهوية المتواجدة بالمنزل.

5- عدم التعامل مع أى مصدر للكهرباء سواء بالفتح أو الغلق.

6- سرعة إبلاغ شركة توصيل الغاز الطبيعى من خلال الأرقام المدونة على فاتورة استهلاك الغاز.

7- إبعاد أى مصادر قابلة للاشتعال.

8- عدم استخدام الأجهزة الكهربائية ولا التعامل معها نهائيا حيث أنها من الممكن أن يصدر عنها شرارة كهربائية تتسبب فى اشتعال حريق وانفجاره.

9- عدم إشعال الإضاءة والضغط على الكبس الكهربائى، وعدم القيام أيضا بإغلاق المفتوح منها .