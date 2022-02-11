مؤتمر صحفى مشترك بين شكرى ووزيرة خارجية ألمانيا فى قصر التحرير غدا

كتب أحمد جمعة

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غداً السبت، أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا الاتحادية، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.

كان رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن قد استقبل مساء الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والوفد المرافق لها.

وأطلع أبو مازن – بحسب وكالة وفا - الوزيرة الألمانية على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى، كما أطلعها على نتائج جلسة المجلس المركزي التي عقدت مؤخرا فى مدينة رام الله، وأهمية القرارات التي اتخذها المجلس لحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح أبو مازن أن الجانب الفلسطيني لن يقبل بأي حال من الأحوال استمرار الوضع الحالي الذي تحاول إسرائيل من خلاله تكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكد الرئيس الفلسطيني أهمية الالتزام بحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشكر الرئيس الفلسطينى، وزيرة الخارجية الألمانية على الدعم الذي تقدمه بلادها للشعب الفلسطيني من أجل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، معربا عن حرص دولة فلسطين على تعزيز علاقات الصداقة مع ألمانيا لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين